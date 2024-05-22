CHP'den ücretsiz HPV aşısı için Sağlık Bakanı'na çağrı: Ertelemeyin, kadınların hayatı tehlikede!

CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, “Sayın Bakan, ülke genelinde yüzlerce kadının hayatını kurtaracak bu aşıyı bir an önce ücretsiz sunmak için harekete geçmelidir HPV aşısı ertelenmeden tüm yurtta ulusal aşı takvimine alınarak ücretsiz yapılmak zorundadır" dedi.

Yerel yönetimlerin kısıtlı imkânlarla HPV aşısı kampanyaları başlattığını ancak bunun yeterli olmadığını vurgulayan Şahbaz, "Halk sağlığı birincil olarak Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğundadır. Sayın Bakan, ülke genelinde yüzlerce kadının hayatını kurtaracak bu aşıyı bir an önce ücretsiz sunmak için harekete geçmelidir" çağrısında bulundu.

"KADINLARIN HAYATI HİÇE SAYILIYOR"

CHP'li Şahbaz'ın yazılı açıklaması şöyle:

"Human Papilloma Virüs (HPV) siğil, kanser gibi hastalıklara neden olan bir virüstür. Tensel temas ve cinsel ilişki ile bulaşan HPV, kadınlarda ikinci sıklıkla görülen rahim ağzı kanserinin kanıtlanmış etmenidir. Ülkemizde her gün en az üç, yılda yaklaşık 1250 kadın aşı ile önlenebilen rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Erkeklerde genital ve anal bölge, ağız ve yutak bölgesinde siğil ya da kondilom denilen yumuşak doku tümörleri ve kansere neden olmaktadır. HPV pozitif annelerde doğum öncesi ve esnasında bebeğe bulaşma ile bebeğin ağız ve solunum yollarında kondiloma ve kansere neden olabilmektedir.

Tedavisi olmayan ama sonuçlarının tedavi edilebildiği HPV‘nin ne kadar yaygın olduğu ve çok zor çözüm üretilebilen bir virüs olduğunu ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimler iyi bilmektedir. HPV enfeksiyonunu engelleyen aşı geliştirilmiştir ve cinsel aktivite başlamadan 9-30 yaş arasında önerilmektedir. Bu kadar yaşamsal olan HPV aşısı, Pakistan, Mozambik, Zimbabve’nin de dahil olduğu 150 ülkede ulusal aşı takviminde ücretsiz uygulanırken, ülkemizde ulusal aşı takviminin dışındadır. Tek dozu yaklaşık 3300 TL bedelle iki ya da üç toz alınarak yaptırılabilmektedir. Aşı bedelini maalesef ağır yoksulluk altında, en temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olan halkımızın karşılaması imkansızdır. İnsani ve ekonomik olarak çok ağır sonuçlar doğuran bu hastalıkta esas olan koruyucu hekimlik ve aşıdır.

"2022'DEN BERİ NET TARİH VERİLMEDİ"

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı, 2022’de 'ücretsiz aşı' sözü vermiş olmasına rağmen hâlâ bunun için net bir tarih verebilmiş değildir. Ücretsiz HPV aşısını ilk olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Mart ayında 30 yaş altı ve sosyal destek alan kadınlara başlatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 16 Mayıs’tan itibaren ücretsiz HPV aşı uygulamasına başladı. İstanbul’da başlatılan ücretsiz HPV aşısı için ilk gün 85 bin başvuru yapıldı. Yerel Yönetimlerimiz ne kadar problemi çözmeye çalışsa da yeterli gelmemektedir ve Halk sağlığı birincil olarak Sağlık Bakanlığının sorumluluğundadır. HPV aşısı ertelenmeden tüm yurtta ulusal aşı takvimine alınarak ücretsiz yapılmak zorundadır. Dünyada geliştirilmiş ve onay almış aşılar varken Sayın Sağlık Bakanı tarafından ifade edildiği gibi biz yerel aşı geliştireceğiz ve ücretsiz uygulayacağız demek tek kelimeyle halk sağlığını ve kadınlarımızın hayatını hiçe saymaktır."

Kaynak: Gerçek Gündem