CHP'den 'Madımak sanığına af' tepkisi: 'Erdoğan'ın ilk vukuatı değil'
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas Katliamı davasında idama mahkum edilen ve cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilen Hayrettin Gül'ü affetmesi tepkilere neden oldu. CHP'li Gülizar Biçer Karaca da karara tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, af yetkisini ikinci kez kullanarak 2 Temmuz 1993’te 33 kişinin yakılarak katledilmesine ilişkin Sivas Katliamı davasında idama mahkum edilen Hayrettin Gül’ün ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilen cezasını "sürekli hastalık" gerekçesiyle kaldırdı.
CHP Denizli Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Erdoğan'ın kararına tepki gösterdi.
Karaca şunları söyledi:
Yüreğimizdeki acı 30 yıl sonra bile kor iken; Erdoğan iktidarında eli kalem tutanlar mahpusa, İnsan yakanlar dışarıya...
Dava sonucuna “hayırlı olsun” diyen Erdoğan “görevini” ifa etmeye devam ediyor!
Hastalık gerekçesiyle #SivasKatliamı sanığını "affetti.”
Erdoğan’ın ilk “vukuatı” değil bu..
1- Sivas Katliamı davasının zaman aşımına uğraması sonucu katliamın kimi sanıkları hakkında dava düşürülmüştü. Dönemin Başbakanı Erdoğan, 'hayırlı olsun' demişti.
2- 2020’de Ahmet Turan Kılıç'ı da affetmişti.
3- Katliam sanıklarının avukatları AKP’den milletvekili seçildi, parti yöneticisi yapıldı.
4- Bugün katliam sanığı Hayrettin Gül de yine Erdoğan eliyle serbest bırakıldı İnsanlık suçu affedilmez!
Affedenleri;
Millet unutmaz,
İnsanlık unutmaz,
Tarih unutmaz...