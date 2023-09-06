İstanbul Havalimanı’nda 800 bin liralık kaçak ilaç ele geçirildi

İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 800 bin lira değerinde kanser tedavisinde kullandığı belirlenen ve sahte belgeler düzenlenerek yurt dışına gönderileceği tespit edilen 998 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Son Güncelleme:
İstanbul Havalimanı’nda 800 bin liralık kaçak ilaç ele geçirildi

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarda Türkiye’den yurt dışına ilaç ihracatı yapacak olan bir firmayı inceleme altına aldı.

Yapılan incelemelerde firmanın iç piyasadan ilaç toplayarak sahte izin belgeleri kullanmak suretiyle yurt dışına ilaç göndereceğinin tespit edilmesi üzerine, firmanın İstanbul Havalimanı kargo bölümündeki gönderisine yönelik ekiplerce fiziki kontrol başlatıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde, kargoda bulunan ilaçlar dikkatle incelemeden geçirildi. Söz konusu ilaçların kanser tedavisi gibi önemli hastalıkların tedavisinde kullanıldığı belirlendi.

Operasyonun devamında söz konusu firmanın adresine baskın düzenlenerek olay yerinde tespit edilen ilaçlarla birlikte toplam 988 adet ilaca el konuldu. İlaçların piyasa değerinin 800 bin Türk Lirası olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
İlaç İstanbul Operasyon
Son Güncelleme:
Turşuya lezzet katan tüyo! Kıtır kıtır olmasını sağlayan aşçı sırrı Turşuya lezzet katan tüyo! Kıtır kıtır olmasını sağlayan aşçı sırrı
Pişiyi kabarık yapan tüyo! Tavadan çıkınca lezzeti de beşe katlanıyor Pişiyi kabarık yapan tüyo! Tavadan çıkınca lezzeti de beşe katlanıyor
Menzil'de taht kavgası devam ediyor: 81 ilde harekete geçti Menzil'de taht kavgası devam ediyor
Barış Pehlivan iktidarın yanıtla(ya)madığı soruları sordu: 'Suçun bu kadar yakınımızda olduğunu daha önce hiç hissetmedim' 'Suçun bu kadar yakınımızda olduğunu daha önce hiç hissetmedim'
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 17 ili tek tek uyardı: Çok kuvvetli geliyor, dikkatli olun Meteoroloji 17 ili tek tek uyardı: Çok kuvvetli geliyor, dikkatli olun
Ne EYT ne erken emeklilik: En az 3600 prim günü olanlar dikkat! Ne EYT ne erken emeklilik: En az 3600 prim günü olanlar dikkat!
Meral Akşener açıkladı: İYİ Parti İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracak, 'her şeyi göze alıyoruz' Meral Akşener açıkladı: İYİ Parti İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracak
Ünlü yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede Sapanca'da boğularak can verdi Ünlü yönetmen Sapanca'da boğularak can verdi
İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: O saatlere dikkat İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi: O saatlere dikkat