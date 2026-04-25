CHP’de Kritik Pazartesi: İhraç Edilenlere Af Kararı Çıkacak mı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen bildirimler üzerine tüzükte zorunlu bir revizyon sürecine girdi. Genel Başkan Özgür Özel, 27 Nisan’da PM üyelerini Genel Merkez’de toplayarak hem teknik düzenlemeleri hem de partinin iç barışını etkileyecek "af" dosyalarını oylamaya sunacak.

YARGITAY’DAN 5 MADDE İÇİN DÜZENLEME TALEBİ

Başsavcılık tarafından yapılan incelemede, tüzüğün teşkilat ve işleyişle ilgili bazı maddelerinin mevzuatla uyumlu hale getirilmesi istendi. PM’de görüşülecek maddeler arasında şunlar yer alıyor:

İl ve İlçe Yönetim Kurulları: Yönetim kademelerinin yapılandırılmasına dair 15. ve 17. maddeler.

Yurt Dışı Temsilcilikleri: 28. maddedeki işleyiş düzenlemeleri.

Kongre ve Toplantı Usulleri: Kongreye çağrı, toplantı yeter sayısı ve gündemi belirleyen 37. ve 47. maddeler.

Tüzüğün 82. maddesine göre; PM tarafından kabul edilen bu değişiklikler, yapılacak ilk büyük kurultayda delegenin onayına sunulmak üzere yürürlüğe girecek.

'BAĞIŞLANMA' TALEPLERİNDE KRİTİK KARAR

Toplantının siyasi açıdan en çok merak edilen gündem maddesi ise tüzüğün 72. maddesi kapsamında değerlendirilecek olan "bağışlanma" istekleri. Daha önce partiden ilişiği kesilen veya kesinleşmiş disiplin cezası bulunan kişilerin üyelik talepleri, MYK’nın sunduğu dosyalar üzerinden PM’de gizli oylama ile karara bağlanacak.

YÖNETMELİKLER YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Özgür Özel’in güncel siyasi gelişmelere dair sunuşuyla başlayacak toplantıda, sadece tüzük değil, tüzüğe bağlı olarak hazırlanan yeni parti yönetmelikleri de masaya yatırılacak. Bu hamle, partinin yerel seçimler sonrası başlattığı "kurumsallaşma ve değişim" stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA