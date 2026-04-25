Müge Anlı'nın Programına Katılmıştı: Fenomen 'Cin Ali' 14 Yaşındaki Kızı Tarafından 'Taciz' İddiasıyla Öldürüldü

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında "Cin Ali" lakabıyla tanınan 42 yaşındaki Ali Bal, Gaziantep'te 14 yaşındaki kızı tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Babasının kendisine tacizde bulunduğunu iddia eden çocuk, olayın ardından emniyete gidip teslim oldu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medyada "Cin Ali" olarak bilinen Ali Bal (42) isimli şahıs ile 14 yaşındaki kızı E.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında E.B. isimli kız, sosyal medya fenomeni babasını bıçakladı.

Ali Bal ağır yararlanırken, E.B. ise Yeşilvadi Polis Karakolu'na giderek teslim oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, boynundan bıçaklanan Ali Bal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINA KATILMIŞTI

Öldürülen Ali Bal'ın, kayıp Ali Yanıç'ın araştırıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da katılmıştı. Bal'ın, programda 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın 15 Ağustos 2024 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki evinden çıkmasından sonra bir daha haber alınamamasıyla ilgili konuşurken hırsızlık yaptıklarını ve yasaklı madde kullandıklarını itiraf etmişti.

Daha sonra olayı araştırmayı bırakan Müge Anlı "Olay çok pis noktalara gidiyor. Burada konuşamayacağımız şeyler yaşanmış ve bu yüzden cinayet işlenir. Şu anda konuşamıyorum. Dilim varmıyor, böyle şeyler aktarmak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Konuklardan birisi ise "Cin Ali" lakaplı Ali Bal'ı istismarla suçlamıştı.

Kaynak: DHA-İHA

Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Hindistanlı Uyuşturucu Kaçakçısı İstanbul’da Yakalandı Hindistanlı Kaçakçı İstanbul’da Yakalandı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
SIM Kartın Peşine Düştü, O İsme Ulaştı: Gülistan Doku Dosyasında Başsavcı Ebru Cansu'dan Kritik Açıklamalar SIM Kartın Peşine Düştü, O İsme Ulaştı
ÇOK OKUNANLAR
Gülistan Doku'nun Cansız Bedeni İçin Kırmızı Alarm: Özel Ekipler Mağaralarda, Kadavra Köpekleri Sahada Gülistan'ın Cansız Bedeni İçin Kırmızı Alarm: Özel Ekipler Mağaralarda, Kadavra Köpekleri Sahada
SIM Kartın Peşine Düştü, O İsme Ulaştı: Gülistan Doku Dosyasında Başsavcı Ebru Cansu'dan Kritik Açıklamalar SIM Kartın Peşine Düştü, O İsme Ulaştı
Türkiye Babası ve 14 Aylık İkra Bebeği Konuşmuştu: Yeni Detaylar Ortaya Çıktı Türkiye Babası ve 14 Aylık İkra Bebeği Konuşmuştu: Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
İstanbul'da Büyük Operasyon: Toprağın Altından Çuval Çuval Çıktı, Görenler İnanamadı İstanbul'da Büyük Operasyon: Toprağın Altından Çuval Çuval Çıktı, Görenler İnanamadı
Gülistan Doku Soruşturmasında 2 Gözaltı Kararı Daha Gülistan Doku Soruşturmasında 2 Gözaltı Kararı Daha