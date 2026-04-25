Müge Anlı'nın Programına Katılmıştı: Fenomen 'Cin Ali' 14 Yaşındaki Kızı Tarafından 'Taciz' İddiasıyla Öldürüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medyada "Cin Ali" olarak bilinen Ali Bal (42) isimli şahıs ile 14 yaşındaki kızı E.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında E.B. isimli kız, sosyal medya fenomeni babasını bıçakladı.

Ali Bal ağır yararlanırken, E.B. ise Yeşilvadi Polis Karakolu'na giderek teslim oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, boynundan bıçaklanan Ali Bal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINA KATILMIŞTI

Öldürülen Ali Bal'ın, kayıp Ali Yanıç'ın araştırıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da katılmıştı. Bal'ın, programda 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın 15 Ağustos 2024 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki evinden çıkmasından sonra bir daha haber alınamamasıyla ilgili konuşurken hırsızlık yaptıklarını ve yasaklı madde kullandıklarını itiraf etmişti.

Daha sonra olayı araştırmayı bırakan Müge Anlı "Olay çok pis noktalara gidiyor. Burada konuşamayacağımız şeyler yaşanmış ve bu yüzden cinayet işlenir. Şu anda konuşamıyorum. Dilim varmıyor, böyle şeyler aktarmak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Konuklardan birisi ise "Cin Ali" lakaplı Ali Bal'ı istismarla suçlamıştı.

Kaynak: DHA-İHA