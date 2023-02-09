CHP ve İYİ Parti milletvekilleri maaşlarını bağışlıyor

CHP ve İYİ Parti milletvekilleri birer aylık maaşlarını depremzedeler için bağışlama kararı aldı.

Son Güncelleme:
CHP ve İYİ Parti milletvekilleri maaşlarını bağışlıyor

Türkiye’yi sarsan depremin ardından, arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Bölgede, depremzedelerin yaşamının devam etmesi için yardım kampanyaları düzenleniyor.

CHP ve İYİ Parti milletvekilleri birer aylık maaşlarını depremzedeler için bağışlama kararı aldı.

CHP: BU FELAKETİ DAYANIŞMAYLA AŞACAĞIZ

CHP’den yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde tüm milletvekillerinin bu ayki maaşlarını depremzedelere göndereceği duyuruldu.

Partiden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde, tüm milletvekillerimiz bu ayki milletvekili maaşlarını, afet bölgesindeki depremzedelere destek olarak gönderme kararı almıştır. Bu felaketi dayanışmayla aşacağız.”

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ: BİZİM İÇİN MİLLİ BİR SORUMLULUK MİLLİ BİR VAZİFEDİR

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, İYİ Parti TBMM Grubunun ve milletvekillerinin depremzedeler için kullanılmak üzere birer aylık maaşlarıyla yardımda bulunacaklarını duyurdu. Zorlu, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“İYİ Parti TBMM Grubumuz ve milletvekillerimiz depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları için kullanılmak üzere ilk olarak birer maaşlarıyla yardımda bulunma kararı almışlardır. Her bir vatandaşımız, her bir evladımız bizim için milli bir sorumluluk milli bir vazifedir.”

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Okulları'nın II. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini, 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzattı MEB, Açık Öğretim'de kayıt süresini uzattı
Muhtarlar anlattı: Depremin vurduğu köylerde durum ne? Depremin vurduğu köylerde durum ne?
Bamya pişirirken eriyorsa işte bilmeniz gereken pişirme tekniği! Daha lezzetli oluyor.. Bamya pişirirken eriyorsa işte bilmeniz gereken pişirme tekniği! Daha lezzetli oluyor..
En pinti 3 burç insanı.. Onlar insanı çileden çıkarır.. Asla birlikte olmayın En pinti 3 burç insanı.. Onlar insanı çileden çıkarır.. Asla birlikte olmayın
ÇOK OKUNANLAR
'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor! 'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor!
Selçuk Geçer'den borsa tepkisi: 'içeriden net bilgidir' diyerek yazdı Selçuk Geçer'den borsa tepkisi: 'içeriden net bilgidir' diyerek yazdı
Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri tek tek sayıp uyardı: Endişe ediyoruz! Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri sayıp uyardı: Endişe ediyoruz!
Hilal Kaplan, Özgür Demirtaş'ı kızdırdı: 'Allah senin belanı versin' Hilal Kaplan, Özgür Demirtaş'ı kızdırdı: 'Allah senin belanı versin'
Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazda 'ses gelmiyor' denilerek çalışma sonlandırıldı Taha Duymaz'ın bulunduğu enkazda 'ses gelmiyor' denilerek çalışma sonlandırıldı