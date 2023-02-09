CHP ve İYİ Parti milletvekilleri maaşlarını bağışlıyor

Türkiye’yi sarsan depremin ardından, arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Bölgede, depremzedelerin yaşamının devam etmesi için yardım kampanyaları düzenleniyor.

CHP ve İYİ Parti milletvekilleri birer aylık maaşlarını depremzedeler için bağışlama kararı aldı.

CHP: BU FELAKETİ DAYANIŞMAYLA AŞACAĞIZ

CHP’den yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde tüm milletvekillerinin bu ayki maaşlarını depremzedelere göndereceği duyuruldu.

Partiden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde, tüm milletvekillerimiz bu ayki milletvekili maaşlarını, afet bölgesindeki depremzedelere destek olarak gönderme kararı almıştır. Bu felaketi dayanışmayla aşacağız.”

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ: BİZİM İÇİN MİLLİ BİR SORUMLULUK MİLLİ BİR VAZİFEDİR

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, İYİ Parti TBMM Grubunun ve milletvekillerinin depremzedeler için kullanılmak üzere birer aylık maaşlarıyla yardımda bulunacaklarını duyurdu. Zorlu, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“İYİ Parti TBMM Grubumuz ve milletvekillerimiz depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları için kullanılmak üzere ilk olarak birer maaşlarıyla yardımda bulunma kararı almışlardır. Her bir vatandaşımız, her bir evladımız bizim için milli bir sorumluluk milli bir vazifedir.”