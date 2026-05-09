CHP Lideri Özgür Özel Hakkında Akın Gürlek'e Yönelik Sözleri Nedeniyle Soruşturma Başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Savcılığın açıklamasında, Özel'in dün akşam katıldığı Sözcü TV yayınında Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında yaptığı açıklamaların soruşturma konusu edildiği ifade edildi.

Açıklamada "Bir televizyon kanalında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik sarf edilen aleni sözlerin; kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirilmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK’nın 217/A maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA