CHP Sahaya İniyor! Hedef 192 Bin Sandık Görevlisi

CHP’li belediyelere yönelik operasyonların ardından sahaya inme kararı alan partide; MYK üyeleri, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Politika Kurulu başkanları ile il ve ilçe örgütleri 4 Mayıs itibarıyla çalışmalara başladı. İlk etap 4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilirken, saha faaliyetlerinin 8-9 Mayıs ve 15-16 Mayıs tarihlerinde de devam edeceği belirtildi.

Bu kapsamda CHP Grup Başkanlığı, tüm milletvekillerini farklı illerde görevlendirdi. Parti yöneticileri ve politika kurulu başkanları Türkiye’nin çeşitli kentlerinde vatandaşlarla bir araya gelecek. Görevlendirmeler arasında Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’nın Hatay’da, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in Balıkesir’de, Namık Tan’ın Kocaeli’de, Ümit Özlale’nin Ordu’da ve Murat Bakan’ın Tokat’ta saha çalışması yürütmesi yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı plana göre, partinin “Benim Sandığım” uygulamasına kayıtlı 106 bin sandık görevlisi de eş zamanlı olarak sahaya çıkacak.

Parti yönetimi, Türkiye genelindeki yaklaşık 192 bin sandığın tamamı için görevli belirlenmesini hedefliyor.

Saha çalışmalarının ardından hazırlanacak raporlarda iki temel soruya yanıt aranacak:

Görüşmelerden çıkan stratejik değerlendirmeler ve ilgili toplumsal kesimlere yönelik siyasi ya da iletişimsel öneriler.

CHP Genel Merkezi, bu raporların yeni söylem geliştirilmesi, siyasi stratejilerin şekillendirilmesi ve öne çıkarılacak politika başlıklarının belirlenmesi açısından kritik önem taşıdığını vurguluyor.

Kaynak: ANKA