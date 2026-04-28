CHP Keçiören İlçe Başkanlığı'na Saldırıda Karar

Ankara'da CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşla saldıran ve çevredekileri tehdit eden M.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin avukatının 'şizofreni raporu' savunması tutuklama kararını engelleyemedi.

CHP Keçiören İlçe Başkanlığı'na yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırının ardından başlatılan adli süreçte sıcak bir gelişme yaşandı. Bina tesislerine zarar veren ve çevredeki vatandaşları tehdit eden şüpheli M.G., sevk edildiği Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İFADE VERMEYİ REDDETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda "siyasi partilerin kullanımında olan binaya zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe gönderilen şüpheli, mahkemede ifade vermek istemediğini beyan etti.

'ŞIZOFRENİ RAPORU' TALEBİ

Duruşma esnasında söz alan şüpheli avukatı, müvekkilinin şizofreni hastası olduğuna dair adli tıp raporu bulunduğunu iddia ederek, tutuklama yerine sağlık kurumuna yatırılmasını talep etti. Ancak hakimlik dosyadaki net görüntü kayıtları, müşteki beyanları ve delil durumunu "kuvvetli suç şüphesi" olarak değerlendirerek bu talebi reddetti.

Mevcut deliller ışığında suçun vasıf ve mahiyetini göz önünde bulunduran Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, M.G.'nin tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu İçin 'Kılıç Artığı' İfadesini Kullanan Mine Kırıkkanat, Cumhuriyet'teki Yazılarına Ara Verdi Mine Kırıkkanat Yazılarına Ara Verdi
İpek Demir Yolu’nun Avrupa Kapısı Açılıyor: Çerkezköy-Kapıkule Hattı Raylara İndi İpek Demir Yolu’nun Avrupa Kapısı Açılıyor: Çerkezköy-Kapıkule Hattı Raylara İndi
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Delil! Umut Altaş'tan Şok Mesaj: 'Her Şeyi Anlatırım' Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Delil! Umut Altaş'tan Şok Mesaj: 'Her Şeyi Anlatırım'
Son 2 Gün Kaldı! Ödemeyen Yandı: Gecikene Ceza Kesilecek Son 2 Gün Kaldı! Ödemeyen Yandı: Gecikene Ceza Kesilecek
Çanakkale'de Kadın Cinayeti! Eşini Öldürüp İntihar Etti Çanakkale'de Kadın Cinayeti! Eşini Öldürüp İntihar Etti
Fenerbahçe'de Seçim Tarihi Belli Oldu: Sadettin Saran Aday Olmayacak Fenerbahçe'de Seçim Tarihi Belli Oldu
250 Yıllık Sessizlik Bozuluyor mu? Dev Fay İçin Kritik Süreç Başladı: 8 İl Risk Altında 250 Yıllık Sessizlik Bozuluyor mu? Dev Fay İçin Kritik Süreç Başladı: 8 İl Risk Altında