CHP Keçiören İlçe Başkanlığı'na Saldırıda Karar

CHP Keçiören İlçe Başkanlığı'na yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırının ardından başlatılan adli süreçte sıcak bir gelişme yaşandı. Bina tesislerine zarar veren ve çevredeki vatandaşları tehdit eden şüpheli M.G., sevk edildiği Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İFADE VERMEYİ REDDETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda "siyasi partilerin kullanımında olan binaya zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe gönderilen şüpheli, mahkemede ifade vermek istemediğini beyan etti.

'ŞIZOFRENİ RAPORU' TALEBİ

Duruşma esnasında söz alan şüpheli avukatı, müvekkilinin şizofreni hastası olduğuna dair adli tıp raporu bulunduğunu iddia ederek, tutuklama yerine sağlık kurumuna yatırılmasını talep etti. Ancak hakimlik dosyadaki net görüntü kayıtları, müşteki beyanları ve delil durumunu "kuvvetli suç şüphesi" olarak değerlendirerek bu talebi reddetti.

Mevcut deliller ışığında suçun vasıf ve mahiyetini göz önünde bulunduran Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, M.G.'nin tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Kaynak: AA