CHP İstanbul binasına saldırıda görüntüler ortaya çıktı!

CHP İstanbul İl binasına saldırıda şahısların havaya ateş ettiği görüntüler ortaya çıktı.

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CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasında şahısların havaya ateş açtığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü, adli kontrol şartı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Ayrıca şahısların havaya ateş açtıkları anların cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı soruşturmasında yeni gelişmeCHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı soruşturmasında yeni gelişmeGüncel

Kaynak: İHA

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