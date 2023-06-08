CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol'dan Saadet, Gelecek ve DEVA'ya sert tepki!

TBMM’de dün yapılan oylamayla yeni Meclis Başkanı seçildi. AKP’li Numan Kurtulmuş, üçüncü turda, 30. TBMM Başkanı oldu.

CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçimlere CHP listelerinden giren DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin CHP’nin Meclis Başkan adayı Tekin Bingöl’e oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmasına tepki gösterdi.

Erol, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Saadet, Gelecek ve DEVA’nın aday çıkarmasını nezaketsizlik olarak niteledi ve partisini ‘kendi değerlerine dönmeye’ çağırdı.

Erol paylaşımının tamamında şunları söyledi:

"Dün TBMM Başkanlık seçiminde, listelerimizden seçilen Deva Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin partimizin Meclis Başkanı adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir."

Dün TBMM Başkanlık seçiminde, listelerimizden seçilen Deva Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin partimizin Meclis Başkanı adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak… — Gürsel Erol (@gurselerol62) June 8, 2023

Partilerin adayları şöyleydi:

AKP ve MHP: İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş

CHP: Ankara Milletvekili Tekin Bingöl

Yeşil Sol Parti: Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç

İYİ Parti: İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı

DEVA: İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu

Gelecek Partisi: Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun

TİP: Hatay Milletvekili Can Atalay

Can Atalay, mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmedi.

Kaynak: Gerçek Gündem