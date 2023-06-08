On binlerce çocuk çalışmaya zorlanıyor: İş cinayetinde ölüyorlar

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir oto tamir dükkânında çırak olarak çalıştırıldığı iddia edilen 13 yaşındaki Harun Y., yük asansörü altında kalarak hayatını kaybetti. Y.'nin yaşamını yitirmesinin ardından gözleri, Türkiye’deki çocuk işçi gerçeğine çevrildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verileri, çarpıcı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı mobil ekipler, sokakta çalıştırıldığı tespit edilen çocuklara yönelik 2022 yılında tarama çalışması yaptı.

DÖRT AYDA ARTTI

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Türkiye’deki 81 ilinde bin 480 personel ile gerçekleştirilen taramanın ardından çarpıcı sonuçlar açığa çıktı. Bakanlığın verilerine göre, 2022 yılında toplam 3 bin 552 çocuğun sokakta dilendirildiği belirlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çalışması ise tablonun daha da çarpıcı olduğunu ortaya koydu. Çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında 2022 yılında ulaşılan çocuk sayısının 28 bin 21 olduğu bildirildi. Henüz çocuk yaşta olan ancak çalışmak zorunda bırakıldığı tespit edilen çocuk sayısının Ekim-Aralık döneminde arttığı dikkati çekti. Bakanlık, çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında tespit edilen çocuk sayısının yılında son dört ayında artmasının nedenini, “Mevsimlik tarım işçiliği” olarak açıkladı. Türkiye’nin kanayan yarası çocuk işçiliği ile mücadeledeki zafiyeti ortaya koyan veriler kapsamında iki yalnızca iki bakanlığın ulaştığı çocuk işçi sayısı toplamı ise 31 bin 573 oldu.

İŞ CİNAYETLERİ VERİLERE YANSIDI

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin SGK verileri doğrultusunda hazırladığı rapora göre, 2013 ve 2021 yıllarını da kapsayan dokuz yıllık dönemde 102 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. İş cinayetlerinde yaşamını yitiren çocukların üçünün kız, 99’unun ise erkek olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden çocukların dördünün 14 yaşında, yedisinin 15 yaşında, 35’inin 16 yaşında, 56’sının ise 17 yaşında olduğu kaydedildi.