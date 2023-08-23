CHP'li vekil acı tabloyu paylaştı, fiyatları karşılaştırdı: 'Öğrenciler otobüse binemez hale geldi'

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredi miktarıyla şehirlerarası otobüs bileti fiyatlarını karşılaştırarak KYK bursunun yetersiz olduğunu belirtti. Demir, KYK bursunun memleketine gitmek isteyen öğrencilerin gidiş geliş masrafına yetmediğini ve öğrenim burslarının revize edilerek 3 bin TL seviyesine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Demir, "Ankara’da okuyan ve ailesi şehir dışında olan bir üniversite öğrencisi olduğunuzu düşünün. Tatillerde, bayramda, seyranda memleketine dönüp ailen ile vakit geçirmek bile lüks zira fahiş akaryakıt zamları ve yüksek enflasyon ile otobüs bileti fiyatları uçmuş durumda" dedi.

Ankara kalkışlı bazı şehirler arası bilet fiyatları ise şu şekilde:

Ankara-İzmir otobüs bileti 550 lira.

Ankara-Erzurum otobüs bileti 700 lira.

Ankara-Urfa otobüs bileti 600 lira.

Ankara-Çanakkale otobüs bileti 790 lira.

Ankara-Trabzon otobüs bileti 600 lira.

KYK bursu/kredisi ise şu anda bin 250 TL.

Deniz açıklamasının devamında, "Öğrenciler bu rakamlarla yılda bir kez bile memleketlerine gidemez duruma geldi. Ayrıca artan kira fiyatları ve eğitim masraflarının asıl etkisini okulların başlamasıyla göreceğiz. Büyük bir barınma krizi kapıda" diye belirtti.

"ÖĞRENCİLER, BİR AYLIK BURSLARIYLA ERZURUM'A GİDİP DÖNEMİYOR"



Demir, şunları kaydetti:

"Gidiş-dönüş Ankara- Çanakkale bileti bin 580 lira, gidiş dönüş Erzurum bileti bin 400 lira. Üniversite öğrencileri bir aylık burslarıyla memleketlerine gidip dönemiyor bile. Gençlerimiz bayramlarda ve tatillerde ailelerini ziyaret edemeyecek hale geldi. 14 Mayıs’tan sonra akaryakıt fiyatları iki katına çıkmasına karşın, öğrenci bursları yerinde sayıyor. 2020 yılında asgari ücretin 2 bin 324 TL iken aynı yıl KYK bursu 550 TL, KYK bursunun asgari ücrete oranı ise yaklaşık 0,24’tü. Yani 2020 yılında KYK bursu, asgari ücretin yaklaşık yüzde 24'ü kadardı. Bu oran 2023 yılında yüzde 11 seviyesine düştü. Buradan bakınca bile erimeyi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ülkemiz gençlerine sahip çıkmalı ve onların yaşam kalitesini yükseltmelidir. Bu sebeple öğrenim bursu en az 3 bin lira olmalıdır.”