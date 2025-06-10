ChatGPT Çöktü mü, Neden Çalışmıyor? ChatGPT ne Zaman Düzelecek? İşte OpenAI’dan İlk Açıklama

Dünyanın en popüler yapay zeka platformlarından ChatGPT, 10 Haziran Salı günü itibarıyla küresel çapta büyük bir erişim sorunuyla boğuşuyor. Milyonlarca kullanıcı, hem mobil uygulamaya hem de web sitesine erişimde sorunlar yaşarken, OpenAI'dan konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Peki ChatGPT Çöktü mü, neden çalışmıyor?, ChatGPT ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

ChatGPT Çöktü mü, Neden Çalışmıyor? ChatGPT ne Zaman Düzelecek? İşte OpenAI’dan İlk Açıklama
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Son yılların en hızlı gelişen alanı yapay zeka (AI) dünyasında, teknoloji devleri arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Google'dan Microsoft'a, OpenAI'dan DeepSeek'e kadar birçok şirket, AI modellerinin gelişimine odaklanırken, en popüler platformlardan ChatGPT bir kez daha kesintiyle gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda da benzer sorunlar yaşayan ChatGPT, bu kez 10 Haziran Salı günü itibarıyla küresel çapta erişim problemleriyle karşılaştı.

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Kullanıcılar, ChatGPT'nin hem mobil hem de masaüstü arayüzüne giriş yapabildiklerini ancak herhangi bir prompt veya sorgu girdiklerinde yapay zeka modelinin yanıt vermediğini fark etti. Bu durum, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı etkiledi ve sorun birkaç saattir devam ediyor.

KESİNTİ TÜM KULLANICILARI ETKİLERİ

ChatGPT Çöktü mü, Neden Çalışmıyor? ChatGPT ne Zaman Düzelecek? İşte OpenAI’dan İlk Açıklama - Resim : 1

Techradar'ın raporuna göre, ChatGPT'deki büyük kesinti dünya çapında hissediliyor. Sorunu ilk olarak Reddit platformundaki kullanıcılar sabah erken saatlerde bildirdi. Başlangıçta işlemlerin çok yavaşladığı gözlemlenirken, kısa süre sonra hizmet tamamen durma noktasına geldi. Bu durumun sadece ücretsiz kullanıcıları değil, ChatGPT Pro üyelerini de etkilediği belirtiliyor.

OPENAL'DAN KISMİ KESİNTİ AÇIKLAMASI

Kesintinin ardından sessizliğini bozan OpenAI, durumu "kısmi kesinti" olarak doğruladı. Şirket, bazı kullanıcıların platforma hiçbir şekilde erişemediğini, bazılarının ise yavaş da olsa hizmeti kullanabildiğini belirtti. Dünya çapında Downdetector gibi platformlarda da çok sayıda erişim problemi bildirimi yapıldı. Son bir saat içinde kısmi düzelmeler görülse de, Türkiye'deki kullanıcıların halen ChatGPT'ye erişimde sorunlar yaşadığı bilgisi verildi.

CHATGPT NE ZAMAN DÜZELECEK?

Sadece metin tabanlı ChatGPT değil, aynı zamanda OpenAI'ın metinden videoya dönüştürme aracı Sora'da da erişim problemleri yaşandığı öğrenildi. OpenAI, sorunun kaynağını ve çözüm yollarını araştırmaya devam ettiğini duyurdu. Gelişmeler yakından takip ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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