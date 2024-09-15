Çeşme'de Ceylan Ertem Rüzgârı

Çeşme Belediyesi tarafından 13-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve bu yıl Alaçatı ile Çeşme’nin kurtuluş kutlamalarıyla birleştirilen Çeşme Festivali, coşku dolu anlara sahne oluyor. “90’larda Çeşme” temasıyla hazırlanan festivalin ikinci gününde birbirinden renkli etkinlikler ve konserler düzenlendi.

Festivalin ikinci gününde Ayios Haralambos Kültür Merkezi’nde, Çeşme Fotoğraf Sanatı Derneği (ÇEŞFOD) Başkanı ve Fotoğraf Eğitmeni Zeliha Begöz tarafından hazırlanan ‘Geçmişten Günümüze Çeşme’ sergisi ziyaretçilerle buluştu. Sergide, dünden bugüne Çeşme’nin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan fotoğraflar yer aldı.

Çeşme Kent Müzesi’nin arka alanında ise 90’larda çocuk olmanın neşesi yaşandı. Çocuk Oyun Atölyesi’nde düzenlenen etkinliklerde, çocuklar pamuk şeker yedi, seksek oynadı, hulahop çevirdi ve şarkılarla eğlendi. Festival boyunca çocuklar için hazırlanan atölye çalışmaları, 90’ların sıcak ve samimi ruhunu yaşattı.

Gün boyu süren etkinlikler kapsamında, ‘Geçmişten Günümüze Çeşme’de Yemek Kültürü’ başlıklı bir söyleşi de gerçekleştirildi. Eğitmen Şef Rıfat Yurttaş ve ÇEŞKA Kooperatifi Üyesi ve Aşçı İsabet Barutçuoğlu, katılımcılarla Çeşme’nin mutfak kültürünü geçmişten günümüze taşıyan lezzetler üzerine söyleşi düzenlendi.

CEYLAN ERTEM MÜZİK ZİYAFETİ SUNDU

Festivalin ikinci gününe damgasını vuran ise Ceylan Ertem konseri oldu. Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda dinleyicilerle buluşan Ertem, sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, festivalde sahne alan Ertem’e teşekkür ederek, sanatçının festivale kattığı renk ve coşkudan dolayı teşekkür etti. Başkan Denizli, Ertem’e çiçek takdiminde bulundu.

Çeşme Festivali, 4 gün boyunca konserler, sergiler, söyleşiler ve çocuk etkinlikleriyle tüm katılımcılara 90’ların nostaljisini yeniden yaşatmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA