Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Çarşamba'da B.K. ve E.Y'nin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız pompalı tüfek, 3 sentetik ecza hapı ile bir miktar uyuşturucu ve 10 kartuş ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA