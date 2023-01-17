Çavuşoğlu: Suriye ile siyasi süreç başlatılmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Gerek Türkiye gerek İran olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz." dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan iki bakandan öne çıkanlar şöyle:

ÇAVUŞOĞLU: IRKÇILIK İSVEÇ'TE SUÇ MU DEĞİL Mİ?

Savcılığın soruşturmaya gerek yoktur kararı son derece absürttür. Bu eylem bir kere kimler tarafından yapılıyor? Teröristler terör örgütü propagandası ile birlikte yapıyor. İsveç'in bunlarla mücadele sözü var mı? Var. İfade özgürlüğünden bahsediliyor. Bu saldırı ırkçılık içeriyor mu? Evet. Peki ırkçılık İsveç'te suç mu, değil mi? Peki nefret suçu içeriyor mu? Evet içeriyor. Kimse bize İsveç'te ifade özgürlüğü var diye bizi kandırmaya çalışmasın. Irkçı ve nefret suçu içeren bir eylemdir.

SURİYE İLE NORMALLEŞME

Biz teröristlere karşı bir müdahalede bulunuyoruz. Rusya söz verdi, ABD söz verdi. Kendileriyle mutabakata vardık ve halen bu teröristler sınırımızın ötesinde. Türkiye'ye de saldırıyorlar. İstanbul'daki saldırıyı hatırlıyorsunuz. Aynı şekilde yine Gaziantep'te okulumuza yönelik bir saldırı oldu. Sonuçta bu teröre karşı hep birlikte mücadele etmemiz lazım.

Suriye rejimi ile şu anda gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde de teröristler, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve tabii ki siyasi sürecin işletilmesi gerekiyor. Bu konudada Astana garantörleri olarak biz üzerimize düşeni daha fazla yapmamız gerekiyor."