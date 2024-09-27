Çarpıcı Rakamlar Ortaya Çıktı! O İlde 41 Bin 382 Kiracı Var

Erzurum'da yapılan konut verilerine göre, toplam 197,862 konuttan 137,928'inde ev sahipleri ikamet ederken, 41,382'sinde kiracılar yaşıyor. Ayrıca, 17,284 konutta farklı mülkiyet durumları bulunuyor ve 1,268 konutun durumu ise bilinmiyor. Mevcut binaların 31,945'i 1980 ve öncesine, 58,354'ü 1980-2000 yılları arasında inşa edilmiş, 103,385'i ise 2001 yılından sonra yapılmış.

4,178 konutun yaşı ise henüz belirlenemedi.

2021 Nüfus ve Konut Sayımı (NKS) çerçevesinde, bina ve konut nitelikleri hakkında yeterli idari kayıt olmaması nedeniyle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ekim 2021 ile Nisan 2022 tarihleri arasında "Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması (BKNA), 2021" gerçekleştirildi.