Caner Cindoruk’tan AKP'li Ömer Çelik’e tepki: 'Yazıklar olsun, beni de not edin!'

Caner Cindoruk, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Bunları not ediyoruz" sözlerine yanıt verdi.

Son Güncelleme:
Caner Cindoruk’tan AKP'li Ömer Çelik’e tepki: 'Yazıklar olsun, beni de not edin!'

Oyuncu Caner Cindoruk, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik'in AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası parti genel merkezinde yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Çelik'in, “Biz afet bölgemizde vatandaşlarımızla birlikte olduğumuz için siyasi tartışmaların parçası olmadık. Bunları not ediyoruz” sözlerine tepki gösteren Cindoruk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Neyi not ediyorsunuz hemşehrim? İnsanların acısını görmezden geliyorsunuz, öfkelerine öfkeyle, parmak sallayarak, hakaretler ederek karşılık veriyorsunuz? Yazıklar olsun size hemşehrim… Beni de not edin…"

Oyuncu Damla Sönmez de Cindoruk'un paylaşımına yanıt verdi. Sönmez yanıtında "Beni de edin!" dedi.

Caner Cindoruk’tan AKP'li Ömer Çelik’e tepki: 'Yazıklar olsun, beni de not edin!' - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP MYK sonrası parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. Çelik açıklamasında, "Yabancı arama kurtarma ekiplerinin ağzından gerçek olmayan pek çok olmayan beyan da yayıldı. Birtakım yayınlar sosyal medyada söz konusu oldu. Biz afet bölgemizde vatandaşlarımızla birlikte olduğumuz için siyasi tartışmaları parçası olmadık. Bunları not ediyoruz" demişti. 

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Deprem AKP Ömer Çelik
Son Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan 'belediyelere destek' çağrısı CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan 'belediyelere destek' çağrısı
'Depremzede çocuklara tarikatlar el koyuyor' iddiası: Suç duyurusunda bulunuldu 'Depremzede çocuklara tarikatlar el koyuyor' iddiası
1 kepçe eklenince nohutlu pilavın daha lezzetli olmasını sağlıyor 1 kepçe eklenince nohutlu pilavın daha lezzetli olmasını sağlıyor
Kabaran anne kekinin püf noktasıymış. Pişerken çatlamıyorda Kabaran anne kekinin püf noktasıymış. Pişerken çatlamıyorda
Cumhuriyet gazetesi yazarı Hikmet Altınkaynak hayatını kaybetti: Acı haberi TGC duyurdu Cumhuriyet gazetesi yazarı hayatını kaybetti: Acı haberi TGC duyurdu
Yıldız Tilbe, sosyal medyadan vasiyetini açıkladı Yıldız Tilbe, sosyal medyadan vasiyetini açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Haluk Levent tek tek açıkladı: Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı? Dikkat çeken Tarkan detayı Haluk Levent tek tek açıkladı: Ahbap'a kim ne kadar bağış yaptı?
Depremde binası etkilenmeyen kurum rapor hazırladı: İşte büyük yıkımın 3 nedeni Depremde binası etkilenmeyen kurum rapor hazırladı: İşte büyük yıkımın 3 nedeni
Deniz Akkaya 'dolandırıcı' dedi Haluk Levent'ten yanıt geldi: Şeytanın yer yüzündeki temsilcileri... Deniz Akkaya 'dolandırıcı' dedi Haluk Levent'ten yanıt geldi: Şeytanın yer yüzündeki temsilcileri...
Kar ve yağmur tekrar başlıyor: 40 il için gün verildi! Kar ve yağmur tekrar başlıyor: 40 il için gün verildi!
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe'den 'İstanbul' uyarısı: "Bütün bütçeyi harcasak bile..." İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe'den 'İstanbul' uyarısı