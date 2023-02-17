Caner Cindoruk’tan AKP'li Ömer Çelik’e tepki: 'Yazıklar olsun, beni de not edin!'

Oyuncu Caner Cindoruk, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik'in AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası parti genel merkezinde yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Çelik'in, “Biz afet bölgemizde vatandaşlarımızla birlikte olduğumuz için siyasi tartışmaların parçası olmadık. Bunları not ediyoruz” sözlerine tepki gösteren Cindoruk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Neyi not ediyorsunuz hemşehrim? İnsanların acısını görmezden geliyorsunuz, öfkelerine öfkeyle, parmak sallayarak, hakaretler ederek karşılık veriyorsunuz? Yazıklar olsun size hemşehrim… Beni de not edin…"

Oyuncu Damla Sönmez de Cindoruk'un paylaşımına yanıt verdi. Sönmez yanıtında "Beni de edin!" dedi.

NE OLMUŞTU?

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP MYK sonrası parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. Çelik açıklamasında, "Yabancı arama kurtarma ekiplerinin ağzından gerçek olmayan pek çok olmayan beyan da yayıldı. Birtakım yayınlar sosyal medyada söz konusu oldu. Biz afet bölgemizde vatandaşlarımızla birlikte olduğumuz için siyasi tartışmaları parçası olmadık. Bunları not ediyoruz" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem