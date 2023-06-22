Candaş Tolga Işık: İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu
Gazeteci Candaş Tolga Işık, İçişleri Bakan yardımcılığına Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Münir Karaloğlu, Mehmet Ersoy'un atandığını iddia etti.
Gazeteci Candaş Tolga Işık, yeni kabinede bakan yardımcıları atamalarına ilişkin bir kulis paylaştı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Işık, yeni İçişleri Bakanı yardımcılarını açıkladı. Işık'ın açıkladığı listede Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Münir Karaloğlu, Mehmet Ersoy yer aldı. Işık, bakan yardımcılarının neredeyse tamamının belli olduğunu iddia ederek yarın açıklanabileceğini söyledi.
Işık, paylaşımında şunları kaydetti:
"Yeni İçişleri Bakan Yardımcıları hayırlı olsun: - Bülent Turan - Mehmet Aktaş - Münir Karaloğlu - Mehmet Ersoy"
Yeni İçişleri Bakan Yardımcıları hayırlı olsun:— Candaş Tolga Işık (@ctisik) June 21, 2023
- Bülent Turan
- Mehmet Aktaş
- Münir Karaloğlu
- Mehmet Ersoy