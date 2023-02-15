Candaş Tolga Işık: Bağış yapacakmış gibi yapıp ulusa seslendi, sonra da tüydü; Tansu Çiller bildiğimiz gibi...

Gazeteci Candaş Tolga Işık, "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına telefonla bağlanarak konuşma yapan ardından bağış miktarını açıklayamadan bağlantısı kesilen eski başbakanlardan Tansu Çiller hakkında, "Bağış yapacakmış gibi yapıp ulusa seslendi, sonra da tüydü; Tansu Çiller bildiğimiz gibi..." ifadesini yazdı.

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve vatandaşlar depremzedelere destek oluyor.

Tüm televizyon kanallarından ortak canlı yayınlanan programa bağlanan Tansu Çiller, bağışını açıklayamadan yayın ile bağlantısı kesildi.

Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından, yaşanan durum hakkında, "Bağış yapacakmış gibi yapıp ulusa seslendi, sonra da tüydü; Tansu Çiller bildiğimiz gibi..." görüşünü dile getirdi.