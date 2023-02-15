Patrik Bartholomeos'tan depremzedelere yardım

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı, 14 Şubat itibariyle 35 bin 418'e yükseldi.

Ekümenik Patrik Bartholomeos, deprem felaketi nedeniyle bugün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Patrik Bartholomeos, ilk andan itibaren bölgeye koşan ve enkazdan hayat kurtarmak için zor şartlar altında çalışan Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen kurtarma ekipleri ve gönüllü gruplarının çalışmalarından dolayı tebriklerini dile getirdi.

Deprem bölgesinde meydana gelen hasarın bir an önce onarılacağını da umut ettiğini ifade etti. Patrik Bartholomeos, Vali Ali Yerlikaya, depremzedelerin acil ihtiyaçları için maddi yardımda bulundu.