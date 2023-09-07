Canan Kaftancıoğlu İstanbul'daki sel felaketinde evlerini su basan aileyi ziyaret etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı ile birlikte geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanan sel felaketinde evleri kullanılamaz hale gelen Aslan ailesini ziyaret etti.

Kaftancıoğlu; Başakşehir 1. Kısımda apartman görevlisi olarak çalışan ve evi sel felaketi sonrası kullanılamaz hale gelen Habil Aslan’ın olabildiğince ihtiyaçlarının karşılanacağının sözünü verdi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaftancıoğlu ayrıca, yaşanan sel felaketi ile ilgili şunları söyledi:

"BU MAĞDURİYETİ GİDERMENİN ADIDIR SİYASET"

"En azından cana gelmemiş olması hepimizin en büyük tesellisi. Biz başkanlarımızla konuşuruz bu süreci en hızlıca toparlayabilmek için nasıl katkı sunabiliriz biz birlikte değerlendiririz. Doğal afetlerin siyasetini yapanları ben hep eleştiririm. Bu işin siyasetten ziyade ne olursa olsun vatandaşı korumaya dönük çalışmak lazım ama en azından devletin yaptığı bir hastaneyi, metroyu sel basmasının hepimizin çok dikkatli olması gerektirdiğini düşünüyorum. Bu doğal afetlerin ne partisi olur, ne siyaseti olur. Siyaset niye yapılır? Vatandaş için yapılır. İşte şu mağduriyeti gidermenin adıdır siyaset. Şu mağduriyeti gidermenin adıdır siyaset. Hepimiz elimizden ne gelirse şu mağduriyetinizi gidermeye çalışacağız. "