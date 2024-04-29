Çanakkale'de yarınki feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Son Güncelleme:
Çanakkale'de yarınki feribot seferlerine fırtına engeli

Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Açıklama, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ.'den yapıldı.

Yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 19.00, Kabatepe'den ise saat 21.00'de yapılacak seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Çanakkale fırtına
Son Güncelleme:
MİT Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya nefes aldırmıyor MİT Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya nefes aldırmıyor
Valilik duyurdu: Ankara'da yarın dışarı çıkacaklar dikkat! Ankara'da yarın dışarı çıkacaklar dikkat!
Turşu bidonuna bir tane ondan ekleyin bozulma olmuyor ve turşu kütür kütür oluyor Turşu bidonuna bir tane ondan ekleyin bozulma olmuyor ve turşu kütür kütür oluyor
'İdrar lekeli' pantolon çılgınlığı! Yok satıyor 'İdrar lekeli' pantolon çılgınlığı! Yok satıyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat! Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı!
Gözler Fed'de, gram altın düşüşte! Gözler Fed'de, gram altın düşüşte
Maç sona erdi ortalık karıştı: Göztepe taraftarları ile iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı Göztepe taraftarları ile iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı
Son anket: AKP, yerel seçimlerde neden oy kaybetti? AKP, yerel seçimlerde neden oy kaybetti?
Merkez Bankası işaret etti, dolar kuru düştü! Dolar kurunda sınırlı düşüş