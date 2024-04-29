Çanakkale'de yarınki feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.
Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Açıklama, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ.'den yapıldı.
Yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 19.00, Kabatepe'den ise saat 21.00'de yapılacak seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Kaynak: AA
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