Çanakkale’de toprak kayması: Göçük altında kalanlar var

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde bir tarlada hayır çeşmesi için kanal yapımı sırasında toprak kayması oluştu. Toprak kayması sonucu göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Çanakkale’de toprak kayması: Göçük altında kalanlar var

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde su kuyusundan hayır çeşmesi oluşturmak için kanal yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi.

Çanakkale’de toprak kayması: Göçük altında kalanlar var - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık personeli, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Göçük altında kalanları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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Toprak Kayması Çanakkale
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