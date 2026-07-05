Çanakkale'de Skandal Olay: Hastane Tuvaletinde Bebek Cesedi Bulundu

Çanakkale'de Ezine Devlet Hastanesi'nin tuvaletinde, poşet içerisine konmuş erkek bebek cesedi bulundu. Polis ekipleri olay üzerine harekete geçerken, bebeğin cansız bedeni otopsi için Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Çanakkale'de Skandal Olay: Hastane Tuvaletinde Bebek Cesedi Bulundu
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Ezine Devlet Hastanesi'nin acil servisindeki erkekler tuvaletinde, sabah saatlerinde poşet içerisinde yenidoğan erkek bebek cesedi bulundu.

BEBEĞİN CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

İhbarla hastaneye polis ekipleri sevk edildi. 15 saat önce doğduğu değerlendirilen erkek çocuğunun cesedi otopsi yapılmak üzere Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İNCELEMEYE ALINDI

Polis, içinde bebek cesedi bulunan poşeti kimin bıraktığının tespiti için hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Öte yandan Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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