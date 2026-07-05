Balıkesir'de Orman Yangını

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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Kepsut ilçesinde kırsal Göçenler Mahallesi'ndeki bir orman dışı arazide, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılıp, ormana sıçradı.

Alevler komşu Sarıfakılar Mahallesi'ne doğru ilerlerken; bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda kara ve hava ekibi sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, alevlere müdahale havadan ve karadan sürüyor.

Kaynak: DHA

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