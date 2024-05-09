Çanakkale'de bazı feribot seferleri, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle, Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 22.30, Kabatepe'den ise saat 21.00'de yapılacak seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Diğer hatlarda ise aksama bulunmuyor.
Kaynak: AA
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