Çanakkale'de 1 Kilo 700 gram Uyuşturucu Madde Yakalandı

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 700 gram skunk ele geçirildi.

Son Güncelleme:
Çanakkale'de 1 Kilo 700 gram Uyuşturucu Madde Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Çanakkale-Bursa kara yolunun Saltık Mahallesi mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda, A.Ç, E.Ç. ve M.M. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapılan şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 700 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Yumurtayı Çatlatmadan Haşlamanın Sırrı Ortaya Çıktı: Meğer Bu Kadar Kolaymış Yumurtayı Çatlatmadan Haşlamanın Sırrı Ortaya Çıktı: Meğer Bu Kadar Kolaymış
Boşanma Davasından 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Cezası Çıktı! Gülümseme Sesi Hakaret Sayıldı Boşanma Davasından 'Cumhurbaşkanına Hakaret' Cezası Çıktı
Bu Besinlerin Bir Lokması Bile Anında Kanser Yapıyor: Diyetisyen Açıkladı Bu Besinlerin Bir Lokması Bile Anında Kanser Yapıyor: Diyetisyen Açıkladı
Bale Salonunda Tacizde Karar, Profesöre 1 Yıl 8 Ay Ceza Profesöre Daha Önce de Benzer Suçtan Soruşturma Açılmış