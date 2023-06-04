Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

ABD'den Kocaeli'ye giden 168 metre uzunluğundaki "Slotergracht" isimli geminin makineleri Çanakkale Boğazı'nda arızalandı. Gemi için Boğaz'a "Kurtarma-13" römorkörü sevk edildi.

Son Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Hollanda bayraklı gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.

ABD'den Kocaeli'ye giden 168 metre uzunluğundaki "Slotergracht" isimli geminin makineleri, boğaz geçişi sırasında İntepe açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-13" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca, boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.

 
 
Son Güncelleme:
Yastığın altına konunca etkisi inanılmaz... Üstelik mutfaktaki en ucuz malzeme Yastığın altına konunca etkisi inanılmaz... Üstelik mutfaktaki en ucuz malzeme
Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu bekleniyor Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı
Para düşkünü 4 burç : Asla paralarını harcamak istemiyorlar - Hep başkasından istiyorlar Para düşkünü 4 burç : Asla paralarını harcamak istemiyorlar - Hep başkasından istiyorlar
Onur Yaser Can dosyası: “Ben bütün ailemi yitirdikten sonra verilecek karar en ağır karar olsa bile adalet yerini hiçbir zaman bulamayacak” 'İşkence 13 yıldır sürüyor'
ÇOK OKUNANLAR
İşte özgeçmişleri: Yeni kabinede kim, kimdir? Yeni kabinede kim, kimdir?
Gazeteler, yeni kabineyi nasıl gördü? İşte günün manşetleri Gazeteler, yeni kabineyi nasıl gördü?
Her an hayal kırıklığı yaşayabilirler: Doğuştan kısmetsiz burçlar açıklandı Doğuştan kısmetsiz burçlar açıklandı
Mehmet Şimşek yeniden ekonominin başında: Önceki döneminde hangi polemikler yaşanmıştı, şimdi neler bekleniyor? Önceki döneminde hangi polemikler yaşanmıştı, şimdi neler bekleniyor?
Şeyma Subaşı'ndan kıyafetli bikini tanıtımı: "Eşim rahatsız oluyor" Şeyma Subaşı'ndan kıyafetli bikini tanıtımı: "Eşim rahatsız oluyor"