Can Atalay, Silivri Cezaevi’nden yazdı: Ortak aday belirsizliğini kestirip atmak, AKP elitlerinin bütün ümitlerine son vermek olacaktır

Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan ve Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Avukat Can Atalay, depremi ve sonrasında gelişen yeni siyasi atmosferi değerlendirdi.

“’BİR AFET YAŞIYORUZ, BUNLAR NEYLE UĞRAŞIYORLAR’ DEMAGOJİSİ AKP’NİN BİR ÖN KESME MANEVRASIDIR”

Atalay, BirGün’de yayımlanan ve AKP iktidarının sonlarına gelindiği yorumunu yaptığı yazısında, “Deprem bölgesinin toparlanması ve milyonları tehdit eden yeni depremlere hazırlık bir siyasal dönüşüm ile mümkündür.’ Bir afet yaşıyoruz, bunlar neyle uğraşıyorlar’ demagojisi AKP’nin bir ön kesme manevrasıdır” ifadelerini kullandı.

“AKP’NİN SON KALAN UMUTLARINA SON VERECEK OLAN…”

Atalay, “AKP’nin son kalan umutlarına son verecek olan, Altılı İttifakın ortak cumhurbaşkanı adayını açıklamaları ve iktidara talip olduklarını ortaya koymalarıdır. Ortak “Acil Eylem Planı” da elbette önemli. Ancak somut olarak iktidar talebiyle bütünleşmelidir. Böylece hem bugüne hem de yarına işaret edebilir. “Acil Eylem Planı”, deprem/afet güvenliği, salt kamusal önceliklerle, kamucu politikalarla, buna uygun bir hukuki çerçeve ile çok yönlü bir seferberlik bakışıyla hazırlanmalıdır." düşüncesini dile getirdi.

“ORTAK ADAY BELİRSİZLİĞİNİ KESTİRİP ATMAK, AKP ELİTLERİNİN BÜTÜN ÜMİTLERİNE SON VERMEK OLACAKTIR”

Atalay şu ifadeleri kullandı:

"AKP’nin, seçim tartışmalarına, toplumu nasıl baskılarım, enkazın üstünü nasıl örterim, gözden çıkarılabilecek kimi müteahhitleri toplumun önüne atarak insanları nasıl oyalarım ve baskılarım girişimlerine herkesin kendi konumundan ses vermesi önemlidir, ama yetersizdir. Şiddetle beklenilen, ortak aday etrafında her türden belirsizliğe ve beklentiye son verecek duruşlarıdır.

‘Bir afet yaşıyoruz, bunlar neyle uğraşıyorlar’ demagojisi AKP’nin bir ön kesme manevrasıdır. Ortak aday belirsizliğini kestirip atmak, AKP elitlerinin bütün ümitlerine son vermek olacaktır. Kurulmasında ve adım adım geliştirilmesindeki gayretleri takdir ediyor, emek verenlerin haklarını teslim ediyoruz. Gayretlerini noktalayacak son adımın da tam zamanıdır, acilen bekliyoruz. O nedenle daha fazla gecikilmeden."