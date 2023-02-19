THY, afet bölgesindeki 9 ilden yapılacak ücretsiz tahliye uçuşlarının süresini 1 Mart'a uzattı

Türk Hava Yolları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa çıkışlı ücretsiz tahliye uçuşla 1 Mart'a kadar uzatıldı.

THY, afet bölgesindeki 9 ilden yapılacak ücretsiz tahliye uçuşlarının süresini 1 Mart'a uzattı

Türk Hava Yolları, (THY) deprem bölgesindeki 9 ilden yapılan ücretsiz tahliye uçuşlarının 1 Mart'a kadar uzatıldığını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa çıkışlı tahliye uçuşlarımız 1 Mart 2023 tarihine kadar ücretsiz olarak devam edecektir." denildi.

Vatandaşlara rezervasyonsuz havalimanlarına gelmemeleri uyarısında bulunulan açıklamada, THY'nin internet sitesi ve güncel mobil uygulaması üzerinden ücretsiz biletleme yapılabileceği belirtildi.

 

Kaynak: AA

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