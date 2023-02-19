Depremzedeler bu kez de kira mağduru oldu

Cumhuriyet’ten Dilan Ayırkan’ın haberine göre, Ankara, Elazığ ve Mersin gibi bölgelerdeki kiralık ev fiyatları yüzde 50’nin üzerinde artış gösterdi.

Fiyatların en çok yükselişe geçtiği illerden biri Adana olurken, çevre illerden Niğde, Kayseri, Konya ve Aksaray’da da kira hareketliliği başladı. Antalya, Aydın, İzmir, Mardin, Muğla’da da artışlar görüldü. Mersin’in Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde bazı ev kiraları 20 bin TL’ye kadar yükseldi. Bazı ev sahipleri yıllık peşin olarak ilan vermeye başladı.

MASRAFLAR FAZLA

Taşınacak uygun bir ev bulabilen depremzedelerin yaşadığı ikinci mağduriyet ise taşıma masrafları oldu. Yurttaşlar depremden etkilenen ağır hasarlı evlerinden eşyalarını çıkarmak istiyor ancak taşınma fiyatları yüzde 100’e varan oranlarda zamlandı. Deprem öncesinde 5 bin TL civarında olan şehir içi ev taşıma maliyeti fırsatçılar nedeniyle 20 bin TL’ye kadar çıktı.