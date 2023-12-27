Can Ataklı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Can Ataklı hakkında sosyal medya hesabında şehit aileleri ve şehit babalarıyla ilgili ifadeleri nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan dolayı" resen soruşturma başlatmıştı.

Can Ataklı bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Ataklı, Basın Bürosu savcılığında ifade verdikten sonra adli kontrol talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

Mahkeme, Ataklı'nın yurt dışı çıkış yasağı ve en yakın karakola imza atma şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.





