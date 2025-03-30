Camiler Bayram Namazı İçin Doldu
Ramazan ayının sona ermesiyle tüm yurtta vatandaşlar, camilere giderek bayram namazlarını kıldı.
Ramazan Bayramı'nın ilk günü dolayısıyla yurdun dört bir yanında vatandaş, sabahın erken saatlerinde camileri doldurarak bayram namazlarını kıldı. Ramazan ayının sona ermesi vesilesiyle dua eden vatandaşlar, hayır ve bereket diledi.
ARDAHAN
Ardahan'da Ramazan Bayram namazı camilerde eda edildi. Yeni Mahalledeki Hacı Mikail Nalbant Camisine gelen vatandaşlar, sabahın erken saatinde dua etti, namaz kaldı.
ANKARA
Başkentte bazı vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı.
MALATYA
Malatya'da bazı vatandaşlar Ramazan Bayramı namazını Battalgazi ilçesi Kernek Karagözlüler Camisi'nde kıldı.
ESKİŞEHİR
Eskişehir'de Ramazan Bayram namazı camilerde eda edildi. Günyüzü İlçesindeki Gecek Mahalle Camisi'ne gelen vatandaşlar, sabahın erken saatinde dua etti, namaz kaldı.
KIRKLARELİ
Kırklareli'nde vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı için camileri doldurdu. Hızırbey Camisi'ne gelen vatandaşlar saf tutarak bayram namazını kıldı.
HATAY
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çok sayıda vatandaş, Hacı Cuma Kahraman Camisi'nde bayram namazını kıldı.
EDİRNE
Edirne'de vatandaşlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde kentteki camileri doldurdu. Eski Cami'ye gelen vatandaşlar bayram namazlarını kıldı.
Kaynak: AA