Camiler Bayram Namazı İçin Doldu

Ramazan ayının sona ermesiyle tüm yurtta vatandaşlar, camilere giderek bayram namazlarını kıldı.

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Camiler Bayram Namazı İçin Doldu

Ramazan Bayramı'nın ilk günü dolayısıyla yurdun dört bir yanında vatandaş, sabahın erken saatlerinde camileri doldurarak bayram namazlarını kıldı. Ramazan ayının sona ermesi vesilesiyle dua eden vatandaşlar, hayır ve bereket diledi.

Camiler Bayram Namazı İçin Doldu - Resim : 1

ARDAHAN

Ardahan'da Ramazan Bayram namazı camilerde eda edildi. Yeni Mahalledeki Hacı Mikail Nalbant Camisine gelen vatandaşlar, sabahın erken saatinde dua etti, namaz kaldı.

Camiler Bayram Namazı İçin Doldu - Resim : 2

ANKARA

Başkentte bazı vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı.

Camiler Bayram Namazı İçin Doldu - Resim : 3

MALATYA

Malatya'da bazı vatandaşlar Ramazan Bayramı namazını Battalgazi ilçesi Kernek Karagözlüler Camisi'nde kıldı.

Camiler Bayram Namazı İçin Doldu - Resim : 4

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de Ramazan Bayram namazı camilerde eda edildi. Günyüzü İlçesindeki Gecek Mahalle Camisi'ne gelen vatandaşlar, sabahın erken saatinde dua etti, namaz kaldı.

Camiler Bayram Namazı İçin Doldu - Resim : 5

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı için camileri doldurdu. Hızırbey Camisi'ne gelen vatandaşlar saf tutarak bayram namazını kıldı.

Camiler Bayram Namazı İçin Doldu - Resim : 6

HATAY

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çok sayıda vatandaş, Hacı Cuma Kahraman Camisi'nde bayram namazını kıldı.

Camiler Bayram Namazı İçin Doldu - Resim : 7

EDİRNE

Edirne'de vatandaşlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde kentteki camileri doldurdu. Eski Cami'ye gelen vatandaşlar bayram namazlarını kıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Ramazan Bayramı Hatay Ardahan
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