Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'dan Bayram Mesajı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özkaya mesajında, "Aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu müstesna günlerin milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış ve esenlik getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'dan Bayram Mesajı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Özkaya Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Ramazan ayının bereketini ve manevi huzurunu geride bırakıp, birlik, beraberlik ve hoşgörünün en güçlü şekilde yaşandığı bayrama kavuşmanın sevincini paylaştıklarını belirtti.

Özkaya, mesajında şunları kaydetti:

"Milli ve manevi duygularımızı en derinden hissettiğimiz bayramlar dayanışmanın, paylaşmanın ve ortak değerler etrafında kenetlenmenin en güçlü ifadesidir. Bu bilinçle, aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu müstesna günlerin milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış ve esenlik getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun."

Kaynak: AA

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Ramazan Bayramı Anayasa Mahkemesi (AYM)
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