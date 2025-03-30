İstanbul’un Göbeğinde Kanlı Pusu: 17 Yaşındaki Genci Otomatik Silahla Taradılar

İstanbul’un göbeğinde 17 yaşındaki Aber Karademir’e kanlı pusu kuruldu. Kağıthane’de meydana gelen olayda cadde üstünde duraklayan araca maskeli iki şahıs tarafından otomatik tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan Karademir hastanede hayatını kaybetti.

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Silahlı saldırı, dün saat 22.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre Aber Karademir arkadaşıyla 34 GPC 384 plakalı otomobile binerek caddede ilerlemeye başladı. Bir süre sonra duran otomobilin yanına 34 EUJ 004 plakalı cip yaklaştı. Araçtan inen ve maskeli olan 2 saldırgan otomatik silahla, Karademir’in içinde bulunduğu araca 13 el ateş etti. Saldırı sonucu Karademir, vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

İstanbul’un Göbeğinde Kanlı Pusu: 17 Yaşındaki Genci Otomatik Silahla Taradılar - Resim : 1

17 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA SUİKAST

Silahlı saldırının ardından yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Karademir yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane’deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Karademir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Haberi alan Karademir'in yakınları ise hastaneye akın etti.

İstanbul’un Göbeğinde Kanlı Pusu: 17 Yaşındaki Genci Otomatik Silahla Taradılar - Resim : 2

13 KURŞUN SIKTILAR

Olayla ilgili harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak olayın tanıklarının ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganların olay yerine geldiği aracın plakası tespit edilerek, saldırganların yakalanması için düğmeye basıldı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı caddede olay yeri inceleme ekipleri bir saatlik çalışma yaparken; boş kovanlar da delil olarak emniyete götürüldü.

Saldırıya uğrayan araç, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürülürken, polis saldırganları yakalamak için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

İstanbul’un Göbeğinde Kanlı Pusu: 17 Yaşındaki Genci Otomatik Silahla Taradılar - Resim : 3

Kaynak: DHA

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