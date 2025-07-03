Camide Ayakkabı Hırsızlığı Kamerada

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Batman’da bir camide meydana gelen ayakkabı hırsızlığı, güvenlik kameralarına yansıdı. Kimliği belirsiz bir şahsın, namaz kılmak için camiye gelen bir vatandaşın ayakkabılarını çaldığı tespit edildi.

Vatandaşın ayakkabılarının yerinde olmadığını fark etmesi üzerine olay polis ekiplerine bildirildi. Camiye ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA