Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Güney Afrikalı mevkidaşı ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Brezilya’da Güney Afrika İstihdam ve Çalışma Bakanı Nomakhosazana Meth ile bir araya geldi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Güney Afrikalı mevkidaşı ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Brezilya’da temaslarına başladı. Bakan Işıkhan, Güney Afrika İstihdam ve Çalışma Bakanı Nomakhosazana Meth ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ve Güney Afrika arasındaki dostane ilişkileri daha ileriye taşımak için atılabilecek adımlar ele alındı. Bakan Işıkhan, ayrıca mevkidaşı Meth’e gelecek sene Güney Afrika’nın üstleneceği G20 Dönem Başkanlığı konusunda her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Vedat Işıkhan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Brezilya
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