Gerçek Gündem Ortaya Çıkarmıştı! Yaşam Savunucularından Arnavutköy Belediyesi Önünde Eylem

Arnavutköy Belediyesi önünde bir araya gelen yaşam savunucuları, “Co” isimli küpeli, kısır ve aşılı sokak köpeğinin alınma görüntülerine tepki gösterdi.

Burada yapılan açıklamada, “Türkiye’nin her yerinde ‘Öldürmeyin, yaşatın’ diyen insanlar, hayvanseverler şu anda en çok hukuka aykırı şekilde köpek toplanan Arnavutköy Belediyesi’nin önündeyiz. Şu anda yaptıkları hâl ve tutum, kesinlikle mevzuata uyarlı değil. Yasa tasarısında dahi bu şekilde toplama usulü kabul edilemez. Kafaları kopacak şekilde hayvanların sürükleye sürükleye götürülmesi, hiçbir hukuk devletinin, hukukun üstünlüğünün kabul ettiği bir durum değildir” denildi.

Kaynak: ANKA