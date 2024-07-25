Gerçek Gündem Ortaya Çıkarmıştı! Yaşam Savunucularından Arnavutköy Belediyesi Önünde Eylem

AKP’li Arnavutköy Belediyesi'nin bir köpeğin işkence ile götürüldüğüne dair büyük tepki çeken görüntülerin arından videonun eski olduğunu iddia etmişti. Gerçek Gündem olayın detayına inmiş ve görüntülerin aslında belediyenin iddiasının aksine yakın zamanda çekildiği ortaya çıkarmıştı. Bu olayın üzerine İstanbul’da yaşam savunucuları, küpeli, kısır ve aşılı bir sokak köpeğinin toplanmasını Arnavutköy Belediyesi önünde protesto etti.

Son Güncelleme:
Gerçek Gündem Ortaya Çıkarmıştı! Yaşam Savunucularından Arnavutköy Belediyesi Önünde Eylem

Arnavutköy Belediyesi önünde bir araya gelen yaşam savunucuları, “Co” isimli küpeli, kısır ve aşılı sokak köpeğinin alınma görüntülerine tepki gösterdi.

Burada yapılan açıklamada, “Türkiye’nin her yerinde ‘Öldürmeyin, yaşatın’ diyen insanlar, hayvanseverler şu anda en çok hukuka aykırı şekilde köpek toplanan Arnavutköy Belediyesi’nin önündeyiz. Şu anda yaptıkları hâl ve tutum, kesinlikle mevzuata uyarlı değil. Yasa tasarısında dahi bu şekilde toplama usulü kabul edilemez. Kafaları kopacak şekilde hayvanların sürükleye sürükleye götürülmesi, hiçbir hukuk devletinin, hukukun üstünlüğünün kabul ettiği bir durum değildir” denildi.

Belediyenin Eski Dediği Görüntüler Yeni Çıktı: Arnavutköy Belediyesi’nin İşkence ile Aldığı Köpeğe UlaşılamıyorBelediyenin Eski Dediği Görüntüler Yeni Çıktı: Arnavutköy Belediyesi’nin İşkence ile Aldığı Köpeğe UlaşılamıyorGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Arnavutköy
Son Güncelleme:
İZSU Genel Müdürü Gözaltına Alındı: CHP'li Bakan'dan Çarpıcı Açıklama CHP'li Bakan'dan Gözaltılara İlişkin Çarpıcı Açıklama
Aşırı Sıcaklardan Elektrik Telleri Eridi Aşırı Sıcaklardan Elektrik Telleri Eridi
İstanbul'un Yanı Başında : Birçok Kişinin Henüz Ziyaret Etmediği Sakin Şehir... İstanbul'un Yanı Başında : Birçok Kişinin Henüz Ziyaret Etmediği Sakin Şehir...
Tüm Araç Sahipleri İçin Zorunlu Olmuştu! Yaptırmayanlara Ceza Kesilecek Tüm Araç Sahipleri İçin Zorunlu Olmuştu! Yaptırmayanlara Ceza Kesilecek
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding'den Milyarlarca Liralık Yatırım: O Hastanelerin Hepsini Satın Aldı Koç Holding'den Milyarlarca Liralık Yatırım: O Hastanelerin Hepsini Satın Aldı
İstanbul İçin Bir Uyarı da AKOM'dan: Bu Gece Başlıyor, Üç Gün Sürecek! Bu Gece Başlıyor, Üç Gün Sürecek!
Sektör Temsilcilerinden İkinci El Otomobil Alacaklara Uyarı: 1 Eylül'de İşler Değişecek! İkinci El Otomobil Alacaklara Uyarı
Özgür Demirtaş'tan Yatırım Önerisi: Bu Riski Alırsanız Kazanırsınız! Özgür Demirtaş'tan Yatırım Önerisi: Bu Riski Alırsanız Kazanırsınız!
Erdoğan Tehdit Etmişti: Özel, AKP'den Devraldıkları En Borçlu Belediyeleri Açıkladı Özel, AKP'den Devraldıkları En Borçlu Belediyeleri Açıkladı