Çağlayan Adliyesi'nde tutuklandığını öğrendi, yaşamına son verdi

İstanbul'da bulunan Çağlayan Adliyesi'nde bir şüphelinin, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandığını öğrenince 6. kattan kendini aşağı atarak yaşamına son verdiği aktarıldı.

Son Güncelleme:
Çağlayan Adliyesi'nde tutuklandığını öğrendi, yaşamına son verdi

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda Z.T (36) isimli şahıs, annesine ve kız kardeşine karşı olmak üzere ‘kadına karşı basit yaralama’ suçundan hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde Savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Daha sonra Z.T’nin, çıkarıldığı İstanbul 9.Sulh Ceza Hakimliği’nce, hakkında yaklaşmama kararı bulunmasına rağmen bu kararı ihlal ettiği de dikkate alınarak tutuklanmasına karar verildi.

Bunun üzerine Z.Tr, Sulh Ceza Hakimliklerinin bulunduğu D2 Blok 6. kattaki korkulukların üzerine çıktı ve kendini aşağı attı. 6. kattan eksi 2’ye düşen Z.T hayatını kaybederken, olay yerinde inceleme yapıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Çağlayan Adliyesi
Son Güncelleme:
Eski Trabzonspor yöneticisinin ofisine saldırı: 1 haftada 3 kez kurşunlandı Eski Trabzonspor yöneticisinin ofisine saldırı: 1 haftada 3 kez kurşunlandı
Edirne'de toplu ulaşıma zam! Edirne'de toplu ulaşıma zam!
Türkiye'de birçok kişi ekiyor ve iyi para kazanıyor. Altın kadar değerli bitki oldu Türkiye'de birçok kişi ekiyor ve iyi para kazanıyor. Altın kadar değerli bitki oldu
Görenler Çağatay Ulusoy'a benzetiyor. Sandık Kokusu'na yeni başrol Görenler Çağatay Ulusoy'a benzetiyor. Sandık Kokusu'na yeni başrol
ÇOK OKUNANLAR
Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya ağır sözler: "Gerizekalı Acun!" Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya ağır sözler
Ekmeğe zam geldi! Ekmeğe zam geldi!
SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan kritik açıklama: Emekli maaşının düşük olmasının 2 nedeni! Emekli maaşının düşük olmasının 2 nedeni
'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, silahlı saldırıya uğradı 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, silahlı saldırıya uğradı
Kayseri'de eğitim uçağı düştü.... 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü.... 2 pilot şehit oldu