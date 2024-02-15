Çağlayan Adliyesi'nde hareketli dakikalar: Mahkemeye sevk edilen şüpheli kaçmaya çalıştı

Geçen günlerde terör saldırısının yaşandığı Çağlayan Adliyesi'nde bugün hareketli dakikalar yaşandı. Adliye sevk edilen bir şüpheli kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından şahıs yakalanırken vatandaşlar o anları telefonlarıyla görüntüledi.

Çağlayan Adliyesi'nde hareketli dakikalar: Mahkemeye sevk edilen şüpheli kaçmaya çalıştı

İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda hakimliğe sevk edilen şüpheli şahıs kaçma girişiminde bulundu. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahsın o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ‘Hırsızlık’ suçundan gözaltına alınan bir şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye’de bulunan savcılıkta ifade veren şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiğini öğrenince kaçmaya çalıştı. Mahkeme salonuna gideceği esnada kaçma girişiminde bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Daha sonra mahkemeye sevk edilen şahsın kaçma girişiminde bulunduğu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Etiketler
Çağlayan Adliyesi
Kiralık katillikten uluslararası silahlı eylemlere: Kim bu Boyunlar çetesi? Kiralık katillikten uluslararası silahlı eylemlere: Kim bu Boyunlar çetesi?
TRT1 Masumlar Apartmanı oyuncusu yeni diziyle geri dönüyor! Anlaşma tamam TRT1 Masumlar Apartmanı oyuncusu yeni diziyle geri dönüyor! Anlaşma tamam
2024 Dacia Duster'ın fiyatı belli oldu! Araç fiyatlarında dev kampanya 2024 Dacia Duster'ın fiyatı belli oldu! Araç fiyatlarında dev kampanya
Fidan'dan Macar mevkidaşı ile ortak açıklama: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi konularda ilerleme sağlanmasını temenni ediyoruz Hakan Fidan: Vize serbestisi konusunda ilerleme sağlanmasını temenni ediyoruz
ÇOK OKUNANLAR
Yeni senaryo: Mazot fiyatları için yeni rakam verildi, 'uçacak' Yeni senaryo: Mazot fiyatları için yeni rakam verildi, 'uçacak'
Seks isteği en yüksek olan burç belli oldu: Libidolarına engel olamıyorlar Seks isteği en yüksek olan burç belli oldu
15 Şubat'tan sonra kaderi değişecek 4 burç açıklandı 15 Şubat'tan sonra kaderi değişecek 4 burç açıklandı
Son İstanbul anketi açıklandı: Muhalefeti düşündürecek sonuç! Son İstanbul anketi açıklandı: Muhalefeti düşündürecek sonuç!
Sadece kendilerini düşünüyorlar: En duygusuz burçlar belli oldu En duygusuz burçlar belli oldu