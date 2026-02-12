Büyükçekmece'de İş Yerini Molotofla Yakmaya Çalışan 3 Şüpheli Tutuklandı

Büyükçekmece'de bir iş yerine molotof kokteyl atarak kundaklama girişiminde bulunan, ayrıca başka bir iş yeri sahibini gönderdikleri video ile tehdit ettikleri öne sürülen biri yaşı küçük 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin iş yerine molotof kokteyli attıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Büyükçekmece'de İş Yerini Molotofla Yakmaya Çalışan 3 Şüpheli Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 29 Ocak'ta Büyükçekmece Ekinoba Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre iş yeri önünde bekleyen şüpheliler, hazırladıkları molotof kokteylini ateşleyerek iş yerine fırlattı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından şüphelilerin hızla uzaklaştıkları görüldü. Saldırı sonucu iş yerinin kepenk kısmında hasar oluştu.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalarda Ö.F.E. (23), Y.Y. (23) ile B.U.T. (17) gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Büyükçekmece'de İş Yerini Molotofla Yakmaya Çalışan 3 Şüpheli Tutuklandı - Resim : 1

'SENİ KAÇ GÜN DAHA KORUYACAKLAR'

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, başka bir iş yeri sahibine "Seni kaç gün daha koruyacaklar" ifadelerinin yer aldığı bir video göndererek tehditte bulundukları da belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ö.F.E. ve Y.Y. Asayiş Şube Müdürlüğü'nden, yaşı küçük şüpheli B.U.T. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

DEM Parti Heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Görüşme Sonrası Kritik Açıklama DEM Parti Heyetinden Görüşme Sonrası Kritik Açıklama
Bodrum’da Yağış ve Fırtına Alarmı! Eğitime 1 Günlük Ara Bodrum’da Yağış ve Fırtına Alarmı! Eğitime 1 Günlük Ara
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Osman Gökçek Meclis'teki Kavgayı tv100'de Anlattı: 'Gereken Cevabı Verdik, Evlerine Gönderdik' Osman Gökçek Meclis'teki Kavgayı tv100'de Anlattı
Tüm Araç Sahiplerini İlgilendiriyor: Fiyat Farkı Yüzde 500'e Dayandı! Yaptırmayan Trafiğe Çıkamayacak Araç Sahipleri Dikkat: Fiyat Farkı Yüzde 500'e Dayandı! Yaptırmayan Trafiğe Çıkamayacak
Bebek Otel'in Sahibi Muzaffer Yıldırım'ın Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu Bebek Otel'in Sahibi Muzaffer Yıldırım'ın Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu
Meteoroloji Saat Vererek Uyardı: Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor Meteoroloji Saat Vererek Uyardı: Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Geliyor
Yılın ilk Enflasyon Raporu! Merkez Bankası Başkanı Duyurdu: 2026 Yılı Enflasyon Tahmini Belli Oldu 2026 Yılı Enflasyon Tahmini Belli Oldu