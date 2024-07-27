Büyükçekmece E-5'te Feci Kaza: Karşıya Geçmeye Çalışırken Öldü

Büyükçekmece E-5'te bariyerlerden atlayıp yolun karşısına geçmeye çalışan adama otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle adam olay yerinde hayatını kaybetti.

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Büyükçekmece E-5'te Feci Kaza: Karşıya Geçmeye Çalışırken Öldü

Kaza, dün gece saatlerinde E-5 Karayolu Kamiloba mevkii Büyükçekmece istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Kamiloba Mevkii’nde yolun karşısına geçmenin yasak olduğu noktada bariyerlerden atlayan 37 yaşındaki Musa Karaytu’ya hızla gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karaytu, karşı şeride savruldu.

Ağır yaralanan adama ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparak polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Adamın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Karaytu’nun cenazesi morga kaldırılırken sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Karaytu’nun karşıya geçmeye çalışırken aracın çarpması yer aldı.

Feci Kaza! Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 ÖlüFeci Kaza! Otomobil Motosiklete Çarptı: 1 ÖlüGüncel

Kaynak: İHA

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