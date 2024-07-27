AKP'li Vekil LGBTİ+'lı Açılışa Tahammül Edemedi, Olimpiyatları Hedef Aldı

AKP'li Çalışkan, Meclis'te açılış koreografisindeki LGBTİ+ mesajı nedeniyle Olimpiyatları hedef aldı. Çalışkan, "Dün akşam Paris'te olimpiyatların açılışını bütün dünya izledi. Fakat bu olimpiyat açılışı mıydı yani spor müsabakası açılışı mıydı yoksa LGBTİ, pedofili ve satanizm gibi her türlü sapkın akımın propaganda töreni miydi belli değil" dedi.

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AKP'li Vekil LGBTİ+'lı Açılışa Tahammül Edemedi, Olimpiyatları Hedef Aldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, büyük bir ihtişamla açılış törenini gerçekleştirdi. Açılış töreni ilk kez bir stadyumda değil; Seine Nehri'nde yapıldı. Oyunlara 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katıldı.

Fransa'nın görkemli açılış törenindeki LGBTİ+ mesajları önce TRT'yi sonra da AKP Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan'ı 'rahatsız etti.' LGBTİ+ mesajlarını canlı yayınlayan TRT, mesajlar devam edince yayını kesmişti. Bugün de Meclis'teki konuşmasında AKP'li Çalışkan, Olimpiyatları hedef aldı.

'SAPKIN AKIMIN PROPAGANDA TÖRENİ'

Çalışkan'ın sözleri şöyle:

"Dün akşam Paris'te olimpiyatların açılışını bütün dünya izledi. Fakat bu olimpiyat açılışı mıydı yani spor müsabakası açılışı mıydı yoksa LGBTİ, pedofili ve satanizm gibi her türlü sapkın akımın propaganda töreni miydi belli değil. Toplumumuzun çok ciddi bölümü bu sapkınlığa tepki gösterirken bir de buna hayranlıkla bakıp övgüler dizenleri de gördük. Bir de bu sapkınlığı gözümüze sokanları değil; bu rezilliğe 'Sapkınlıktır' diyenlere tepki gösterenleri de gördük. Yıllarca olimpiyatlara hazırlanıp gecesini gündüzüne katıp müsabakalarda dereceler almak için çalışan sporcuların platformu olması gerekirken bu sapkınlıkların propaganda aracı haline gelmesini kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Çocuklarımızı, neslimizi korumak için canla başla çalışacağız."

TRT'nin En Büyük Korkusu Başına Geldi! LGBTİ+ Mesajını Bir Anda KestilerTRT'nin En Büyük Korkusu Başına Geldi! LGBTİ+ Mesajını Bir Anda KestilerGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

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