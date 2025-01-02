Bursa'da Traktör Devrildi: Sürücü Kurtulamadı

Bursa Orhangazi'de Ali Yaman kontrolündeki traktör devrildi. Yaman olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Bursa'da Traktör Devrildi: Sürücü Kurtulamadı

Bursa Orhangazi-İznik Yolu'nda 16 BCL 92 plakalı traktörüyle Çakırlı Mahallesi'nden Keramet Mahallesi'ndeki zeytinliğine giden Orhangazi Sulama Birliği eski yöneticilerinden Ali Yaman, direksiyon kontrolünü yitirdi. Traktör, yoldan çıkıp devrildi.

Zeytinlikte yan yatan aracın altında kalan Yaman, çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Ali Yaman'ın yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Ali Yaman'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA

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