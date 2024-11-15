Bursa'da Toprak Altında Kalan İşçi Kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, altyapı çalışmaları sırasında toprak kayması sonucu toprak altında kalan bir işçi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da Toprak Altında Kalan İşçi Kurtarıldı

Cumhuriyet Mahallesi Çalıkavak Sokağı'nda taşeron firma tarafından iş makinesiyle yağmur suyu ve kanalizasyon hattı için kazı yapılırken toprak kayması yaşandı. İşçilerden Kerem G'nin (49) toprak altında kalması sonucu olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye Arama Kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kerem G, yaklaşık 30 dakikalık çalışmaların ardından toprak altından çıkarıldı.

İlk müdahale yapılarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Kerem G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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