Bursa'da Sağanak! Yollar Göle Döndü

Bursa, sabah saatlerinde sağanağın etkisi altına girdi. Sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Mudanya'da sahil yolu su dolunca sürücüler zor anlar yaşadı.

Bursa'da Sağanak! Yollar Göle Döndü

Bursa'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yaklaşık 1 saat süren sağanakta, rögarlar taştı, yollar göle döndü. Sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bursa'da Sağanak! Yollar Göle Döndü - Resim : 1

Sağanak, Mudanya ilçesinde de yaşamı olumsuz etkiledi. Halitpaşa Mahallesi'nde cadde ve sokaklar suyla dolarken, sahil yolu göle döndü. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti, araçlar su içinde kaldı.

Bursa'da Sağanak! Yollar Göle Döndü - Resim : 2

Meteoroloji yetkilileri, Bursa kent merkezinde metrekareye 1 saat içinde 12, Mudanya’ya ise 25 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

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Kaynak: DHA

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