Bursa'daki Yağış Vatandaşlara Zor Anlar Yaşattı

Bursa'da bu sabah başlayan sağanak yağış yolların kapanmasına ve trafiğin durmasına neden oldu. Pek çok yol adeta göle dönerken o sırada dışarıda olan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

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Bursa'daki Yağış Vatandaşlara Zor Anlar Yaşattı

Bursa’da sabah saatlerinde etkili olan sağanakla yollar göle döndü. Mudanya’da su dolan sahil yolunda sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yaklaşık 1 saat süren sağanakta, rögarlar taştı, yollar göle döndü. Sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak, Mudanya ilçesinde de yaşamı olumsuz etkiledi. Halitpaşa Mahallesi'nde cadde ve sokaklar suyla dolarken, sahil yolu göle döndü. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti, araçlar su içinde kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, Bursa kent merkezinde metrekareye 1 saat içinde 12, Mudanya’ya ise 25 kilogram yağış

Kaynak: DHA

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