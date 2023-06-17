Bursa'da kayınpeder, damadının boğazını kesip öldürdü!

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde aralarında husumet bulunan kayınpeder sokak ortasında tartıştığı damadının boğazını kesti. Kayınpeder H.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde aralarında husumeti bulunan kayınpederi H.C. ile karşılaşan Ali Gürbüz sokak üzerinde tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası kayınpeder H.C. damadı Ali Gürbüz’ün boğazını kesti.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılan Ali Gürbüz'ün cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Kayınpeder H.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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